Enrico Lucci “gela” Conte: “Ma è vero che non ti segue più manco tua moglie?” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex premier ha la risposta pronta Da lunedì l’ex Iena fa parte della famiglia di “Striscia La Notizia” Lucci sta Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex premier ha la risposta pronta Da lunedì l’ex Iena fa parte della famiglia di “Striscia La Notizia”sta Perizona Magazine.

Advertising

TobrukBruno : Il Fatto Quotidiano: Quirinale, Enrico Lucci a Giuseppe Conte: “Ma è vero che non ti segue più manco tua moglie? La… - BenedettaPetru6 : RT @Vittori87874074: ABBANDONATO DA TUTTI ANCHE DAL SUO CANE Quirinale, Enrico Lucci a Giuseppe Conte: 'Ma è vero che non ti segue più man… - MGuerrieri1 : - Paul98917185 : RT @Striscia: Stasera a Striscia torna #enricolucci in diretta per l’elezione del Presidente della Repubblica, con un nuovo ospite! Non ma… - Crudeli45198835 : RT @Vittori87874074: ABBANDONATO DA TUTTI ANCHE DAL SUO CANE Quirinale, Enrico Lucci a Giuseppe Conte: 'Ma è vero che non ti segue più man… -