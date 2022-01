Advertising

ParliamoDiNews : Elodie rompe il silenzio: `Ecco perché è finita con Marracash` #elodie #rompe #silenzio #perché #finita #marracash - cmqpiena : RT @sven_again_: io ce la vedo Elodie che tra due mesi si rompe le palle e denuncia il bot - secondosven : io ce la vedo Elodie che tra due mesi si rompe le palle e denuncia il bot -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie rompe

Gossip e TV

gli indugi e fa sapere a tutti la meta scelta per questo difficile Capodanno 2021. Il meglio di lei in dolce compagnia. La cantante e showgirl ex volto di Amici,ha regalato un ...... senza mai sfociare nel gossip relativo alla fine della relazione cono all'ultimo episodio ... con frasi abbastanza eloquenti come "Onestamente a me essere famosoun po' i cogl...". Quello ...Non è più una novità: Elodie e Marracash non stanno più insieme. Dopo una crisi andata avanti per tutta l’estate il rapper ha ufficializzato la fine del rapporto lo scorso autunno. Nessun commento da ...