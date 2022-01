Ellen Pompeo : qui est Chris Ivery, le mari de la star de Grey’s Anatomy ? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’est l’un des couples les plus discrets de Hollywood. Depuis 2005, Ellen Pompeo crève l’écran dans la série médicale Grey’s Anatomy dans le rôle de Meredith Grey. Et si son personnage a en 16 saisons enchaîné les histoires d’amour, la vie privée de la comédienne est loin d’être aussi mouvementée. Et pour cause, elle vit depuis plusieurs années avec Chris Ivery. Très discrète à propos de sa vie privée, Ellen Pompeo file pourtant le parfait amour avec le producteur de musique depuis 2003, qu’elle a épousé en 2007. C’est dans une épicerie de Los Angeles que Ellen Pompeo et Chris Ivery se sont rencontrés, rapporte Good Housekeeping, qui précise que s’ils ont d’abord été amis. Ils ont au ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’est l’un des couples les plus discrets de Hollywood. Depuis 2005,crève l’écran dans la série médicaledans le rôle de Meredith Grey. Et si son personnage a en 16 saisons enchaîné les histoires d’amour, la vie privée de la comédienne est loin d’être aussi mouvementée. Et pour cause, elle vit depuis plusieurs années avec. Très discrète à propos de sa vie privée,file pourtant le parfait amour avec le producteur de musique depuis 2003, qu’elle a épousé en 2007. C’est dans une épicerie de Los Angeles queetse sont rencontrés, rapporte Good Housekeeping, qui précise que s’ils ont d’abord été amis. Ils ont au ...

