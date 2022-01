Due squadre inglesi sulle tracce di Osimhen: la strategia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre il calciomercato invernale si avvia alla conclusione senza nessun colpo a sorpresa da parte del Napoli, quello estivo si preannuncia infuocato. La dirigenza azzurra dovrà lavorare scrupolosamente per regalare a mister Spalletti giocatori pronti a sostituire chi partirà. Ma ci sarà da lavorare anche sul trattenere alcuni top player della rosa. Victor Osimhen Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con contratto in scadenza nel 2023, saranno due dei giocatori con più richieste dall’estero: il Napoli dovrà provare a blindarli prima di far scatenare aste pericolose. Ma, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, anche Victor Osimhen ha parecchie pretendenti. Il Newcastle e un’altra squadra di Premier League hanno già fatto sapere a De Laurentiis di essere interessate al bomber nigeriano e in estate si faranno nuovamente sotto per ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre il calciomercato invernale si avvia alla conclusione senza nessun colpo a sorpresa da parte del Napoli, quello estivo si preannuncia infuocato. La dirigenza azzurra dovrà lavorare scrupolosamente per regalare a mister Spalletti giocatori pronti a sostituire chi partirà. Ma ci sarà da lavorare anche sul trattenere alcuni top player della rosa. VictorKalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con contratto in scadenza nel 2023, saranno due dei giocatori con più richieste dall’estero: il Napoli dovrà provare a blindarli prima di far scatenare aste pericolose. Ma, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, anche Victorha parecchie pretendenti. Il Newcastle e un’altra squadra di Premier League hanno già fatto sapere a De Laurentiis di essere interessate al bomber nigeriano e in estate si faranno nuovamente sotto per ...

