Dalla F1 al caso dello yacht, le accuse e i processi contro Flavio Briatore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una carriera ricca di trionfi, Dalla Formula 1 ai locali. Ma anche segnata da alcuni guai giudiziari, processi e controversie. Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più noti al mondo. Il suo nome, legato a grandi successi come manager, negli ultimi anni è stato al centro della cronaca per l’inchiesta e i processi sul suo yacht Force Blue (per cui è stato assolto dalle accuse) e in passato è stato coinvolto in altre vicende per le quali si è dovuto difendere in procedimenti legali. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una carriera ricca di trionfi,Formula 1 ai locali. Ma anche segnata da alcuni guai giudiziari,versie.è uno degli imprenditori italiani più noti al mondo. Il suo nome, legato a grandi successi come manager, negli ultimi anni è stato al centro della cronaca per l’inchiesta e isul suoForce Blue (per cui è stato assolto dalle) e in passato è stato coinvolto in altre vicende per le quali si è dovuto difendere in procedimenti legali.

Advertising

alexiuss11 : RT @TCDSTV: Sono passati 8 anni dalla prima puntata di Braccialetti Rossi. Ancora oggi, ogni tanto, mi parte l’acuto IOOO NON HOOO FINITOOO… - __lostinmysoul : @__lostinmyworld pensa che sia il caso che io scenda dalla ??. MA IO NON MOLLO. - serotoniride : Seconda squadra: Nonno Gianni e famiglia Nata principalmente perché mi dispiaceva aver dovuto tagliare fuori Lauro… - sissiisissi2 : Il Movimento sta dialogando per una soluzione condivisa. Lo precisano fonti qualificate dei M5s in riferimento a vo… - infoitestero : La Croazia annuncia ritiro delle truppe dalla NATO in caso di conflitto tra Russia e Ucraina -