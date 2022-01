Crysis 4 | ufficialmente annunciato da Crytek il seguito

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Niente più leak:4 è stato infineda, dopo (e forse a causa di) la recente fuga di informazioni Proprio mentre stavamo battendo a macchina “potrebbe arrivare da un momento all’altro”, ecco che4 è statodalla stessa. In quella che si è rivelata essere una questione di minuti, dunque, siamo passati dal dover lavorare con la schermata di un tweet all’avere un vero e proprio teaser, incluso in un post di poche parole ma di indubbio impatto. Probabilmente, non ne servivano più molte dopo tutto il chiacchiericcio generatosi intorno alla fuga (involontaria, diremmo, ma non ne siamo più così sicuri) di informazioni, ma vi avvertiamo: non abbiamo usato “teaser” alla ...

Crytek ha annunciato4 . Da sempre riferimento per la sua qualità tecnica, il franchise torna dopo le recenti remaster dei primi tre capitoli. A quasi dieci anni di distanza da3, arriverà ...A tre anni di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo, Crytek ha annunciatoil ritorno di, con un nuovo capitolo ora in produzione. Il videogioco, per ora chiamato semplicemente4 , si trova ancora nelle prime fasi dello sviluppo e l'attesa per l'...