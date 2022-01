Coppa d’Africa 2022, Guinea Equatoriale ai quarti di finale! Mali sconfitto ai calci di rigore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Guinea Equatoriale ha sconfitto il Mali ai calci di rigore per 6-5 (0-0 al 120?) e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2022. I Tuoni hanno sconfitto le Aquile a Limbè (Camerun) e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la rovente sfida contro il Senegal. A decidere la contesa è stata un’infinita serie di calci di rigore, dopo le poche emozioni vissute tra tempi regolamentari e supplementari, dove le due squadre non sono mai riuscite a trovare la via della rete. Nsue sbaglia in apertura dal dischetto e Traoré porta subito in vantaggio il Mali. Belima, Akapo e Buyla sono chirurgici, mentre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lahailaidiper 6-5 (0-0 al 120?) e si è qualificata aidi finale della. I Tuoni hannole Aquile a Limbè (Camerun) e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la rovente sfida contro il Senegal. A decidere la contesa è stata un’infinita serie didi, dopo le poche emozioni vissute tra tempi regolamentari e supplementari, dove le due squadre non sono mai riuscite a trovare la via della rete. Nsue sbaglia in apertura dal dischetto e Traoré porta subito in vantaggio il. Belima, Akapo e Buyla sono chirurgici, mentre ...

