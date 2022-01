Come Kat Norton, Miss Excell su TikTok, guadagna cifre da capogiro con Excel (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Kat Norton, meglio nota Come Miss Excel, ha fatto fortuna su Tik Tok insegnando alle masse (in modo divertente) Come utilizzare al meglio Microsoft Excel. Un’attività che ha fruttato all’influencer ricavi a sei cifre. Miss Excel ha iniziato a postare i suoi tutorial sul noto canale social solo da pochi mesi, ma conta già più di mezzo milione di followers. I suoi video hanno accumulato più di 1,4 milioni di like grazie a un metodo di insegnamento decisamente efficace che unisce la compilazione dei fogli Excel alle canzoni più iconiche di sempre. Sulle note di Come Together dei Beatles, ad esempio, Norton ha insegnato ai suoi follower Come creare due colonne separate su ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Kat, meglio nota, ha fatto fortuna su Tik Tok insegnando alle masse (in modo divertente)utilizzare al meglio Microsoft. Un’attività che ha fruttato all’influencer ricavi a seiha iniziato a postare i suoi tutorial sul noto canale social solo da pochi mesi, ma conta già più di mezzo milione di followers. I suoi video hanno accumulato più di 1,4 milioni di like grazie a un metodo di insegnamento decisamente efficace che unisce la compilazione dei foglialle canzoni più iconiche di sempre. Sulle note diTogether dei Beatles, ad esempio,ha insegnato ai suoi followercreare due colonne separate su ...

