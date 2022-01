Bentley - In arrivo cinque modelli elettrici | uno all' anno dal 2025

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)nuove auto elettriche nell'arco dianni: la prima arriverà nel, come già annunciato dallanell'ambito del piano "Beyond 100" e le altre - questa la novità ufficializzata oggi dal Costruttore inglese nel corso di una conferenza stampa internazionale - seguiral ritmo di una all'coprendo tutto l'arco temporale fino al 2029 compreso. Un'autentica rivoluzione per la fabbrica di Crewe. La nuova strategia, che prende il nome di "Five-in-five", verrà concretizzata grazie a un investimento di 2,5 miliardi di sterline nell'arco dei prossimi dieci anni, che renderà possibile una trasformazione radicale della fabbrica di Crewe, al termine della quale lo storico impianto del Cheshire sarà completamente digitalizzato, flessibile e - soprattutto - carbon neutral, ...

Bentley arrivo

In ogni caso, ... incluso il rinnovato Urus , previsto inquest'anno, il successore della Aventador , che ...E capisco cheper tanti è veramente uno status invidiabile, come un castello nel Galles o ... L'a Courmayeur - si torna sempre sul luogo del delitto, ci eravamo andati anche con la...La Casa britannica ha annunciato un investimento da 2,5 miliardi di sterline in dieci anni: serviranno a trasformare Crewe in una fabbrica digitalizzata e flessibile ...I piani Bentley da qui al 2030: auto elettriche ed investimenti per 2,5 miliardi di sterline per lo stabilimento di Crewe. La prima BEV inglese tra tre anni ...