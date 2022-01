Basket: Nba, Philadelphia supera New Orleans grazie a un super Embiid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Philadelphia, 26 gen. -(Adnkronos) - Vittoria casalinga di Philadelphia (28-19) che supera nel rispetto del pronostico New Orleans (18-29) per 117-107. Nonostante le tante assenze in casa Pelicans, i Sixers rimangono sotto nel punteggio per due quarti e mezzo e a 7 minuti dalla fine sono in parità sul 95-95. Da lì in poi però sale in cattedra Joel Embiid, che segna 12 punti nel solo ultimo quarto e spinge i suoi alla dodicesima vittoria nelle ultime quindici, cominciando al meglio una striscia di cinque gare interne consecutive. Il centro camerunense è in un momento semplicemente magico della sua stagione: per lui alla fine ci sono altri 42 punti con 14 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate in 33 minuti di gioco, campeggiando in lunetta (18/20 ai liberi) e trascinandosi dietro tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26 gen. -(Adnkronos) - Vittoria casalinga di(28-19) chenel rispetto del pronostico New(18-29) per 117-107. Nonostante le tante assenze in casa Pelicans, i Sixers rimangono sotto nel punteggio per due quarti e mezzo e a 7 minuti dalla fine sono in parità sul 95-95. Da lì in poi però sale in cattedra Joel, che segna 12 punti nel solo ultimo quarto e spinge i suoi alla dodicesima vittoria nelle ultime quindici, cominciando al meglio una striscia di cinque gare interne consecutive. Il centro camerunense è in un momento semplicemente magico della sua stagione: per lui alla fine ci sono altri 42 punti con 14 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate in 33 minuti di gioco, campeggiando in lunetta (18/20 ai liberi) e trascinandosi dietro tutti i ...

