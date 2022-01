Australian Open 2022, Matteo Berrettini si conferma il tennista italiano n.1. Oggi è superiore a Jannik Sinner (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il concetto è lapalissiano, ma è bene ribadirlo: Matteo Berrettini è superiore a Jannik Sinner. La classifica mondiale già rappresentava questo quadro, ma gli Australian Open hanno dato seguito a quanto certificato. Il romano, primo azzurro a conquistare l’accesso alle semifinali del Major a Melbourne nella storia, ha fatto vedere qualità tecniche e mentali superiori rispetto a Jannik, Oggi letteralmente annientato da un grande Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino, specialmente con il fondamentale del servizio, fa ancora molta fatica rispetto agli avversari e contro un giocatore come il greco, che ha sciorinato una prestazione notevolissima, questo gap si è notato distintamente. In questo ragionamento, dunque, Matteo ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il concetto è lapalissiano, ma è bene ribadirlo:. La classifica mondiale già rappresentava questo quadro, ma glihanno dato seguito a quanto certificato. Il romano, primo azzurro a conquistare l’accesso alle semifinali del Major a Melbourne nella storia, ha fatto vedere qualità tecniche e mentali superiori rispetto aletteralmente annientato da un grande Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino, specialmente con il fondamentale del servizio, fa ancora molta fatica rispetto agli avversari e contro un giocatore come il greco, che ha sciorinato una prestazione notevolissima, questo gap si è notato distintamente. In questo ragionamento, dunque,ha ...

