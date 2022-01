AUSCHWITZ | la dimensione del dolore

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di Vincenzo Calafiore 27 Gennaio 1945/ 27 Gennaio 2022 Sognavamo nelle notti feroci Sogni densi e violenti Sognati con anima e corpo: Tornare; mangiare; raccontare. Finché suonava breve sommesso Il comando dell’alba: “ Wstawac “ E si spezzava in petto il cuore Ora abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, Abbiamo finito di raccontare. E’ tempo. Presto udremo ancora Il comando straniero: “ Wstawac “ . Primo Levi da: La Tregua “ Nei primi giorni del gennaio 1945, sotto la spinta dell’Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi avevano evacuato in tutta fretta il bacino minerario slesiano. Mentre al trove, in analoghe condizioni, non avevano esitato a distruggere col fuoco o con le armi i Lager insieme con i loro occupanti, nel distretto diagirono diversamente: ordini superiori ...