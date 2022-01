Asl Rm 2 | vicini a donne in gravidanza con open day vaccinale al Sant’Eugenio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – I nuovi casi sembrano in leggero calo rispetto a una settimana fa e confermerebbero la stabilizzazione della curva del contagio. Quello che è certo è che il vaccino ci protegge. Dopo i decessi per l’infezione da Sars-Cov-2 che hanno riguardato purtroppo diverse neomamme si rende necessario far comprendere che i benefici sono di gran lunga superiori rispetto a eventuali rischi e che è bene sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Da qui l’idea della Asl Roma 2, sotto l’egida della Regione Lazio, di organizzare una serie diday, senza obbligo di prenotazione, rivolto alleino in allattamento, l’ultimo in calendario previsto il 2 febbraio presso l’ospedaledi Roma dalle ore 9 alle 14. E’ previsto anche un incontro con i medici vaccinatori, i ginecologi, le ostetriche, gli ...