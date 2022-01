"Amor, ch'a nullo Amato...": la presentazione di Ciciretti è Divina! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Como ha ufficializzato sui propri canali social l'arrivo di Amato Ciciretti dal Pordenone. Giocando con il suo nome di battesimo, la presentazione è avvenuta con una famosissima citazione del V ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Como ha ufficializzato sui propri canali social l'arrivo didal Pordenone. Giocando con il suo nome di battesimo, laè avvenuta con una famosissima citazione del V ...

'Supercazzola' ieri sera al Grande Fratello VIP "Amor, ch'a nullo amato amar perdona" cantava Dante nel V canto dell'Inferno e l'amore che non risparmia nessuno, anche se "libero e bello", ha scandagliato le sue frecce negli archi di Delia in ...

Como, Amato Ciciretti del Pordenone accolto con un tweet iconico

