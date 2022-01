24 Ore Daytona 2022, startlist ed elenco partecipanti: 61 auto presenti, debuttano le GTD PRO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la gara di qualifica di settimana prossima, manca sempre meno all’edizione 2022 della 24 Ore Daytona, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La prima competizione della principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi si prepara per un round da non perdere, gara valida anche per la Michelin Le Mans Cup. Sono sette le auto presenti nella classe regina. Acura (Honda) è rappresentata da Tom Blomqvist/Helio Castroneves/Olivier Jarvis/Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60) e da Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Will Stevens/Alexander Rossi (WTR #10), a segno lo scorso anno e pronti a confermarsi. Occhi puntati anche su Cadillac che ha vinto il titolo 2021 con la vettura #31 di Action Express. Tristan Nunez/Pipo Derani/Mike Conway sono i nuovi alfieri della squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la gara di qualifica di settimana prossima, manca sempre meno all’edizionedella 24 Ore, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La prima competizione della principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi si prepara per un round da non perdere, gara valida anche per la Michelin Le Mans Cup. Sono sette lenella classe regina. Acura (Honda) è rappresentata da Tom Blomqvist/Helio Castroneves/Olivier Jarvis/Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60) e da Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Will Stevens/Alexander Rossi (WTR #10), a segno lo scorso anno e pronti a confermarsi. Occhi puntati anche su Cadillac che ha vinto il titolo 2021 con la vettura #31 di Action Express. Tristan Nunez/Pipo Derani/Mike Conway sono i nuovi alfieri della squadra ...

