Vittorio Cecchi Gori in ospedale per complicazioni polmonari

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Cecchi Cecchi Gori ricoverato per complicanze polmonari: ma il peggio è passato Vittorio Cecchi Gori, 79 anni, ex presidente della Fiorentina, è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per complicanze polmonari. La notizia è stata data dal suo medico di fiducia, il professore ...

Covid. Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli per complicanze polmonari Firenze, 25 gennaio 2022 - Paura per Vittorio Cecchi Gori . E' ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per complicanze polmonari . A riferirlo è il suo amico e medico di fiducia, il professore Antonio De Luca, che racconta: "Si tratta ...

Ore di panico per Vittorio Cecchi Gori: è ricoverato in ospedale. Il medico: "Complicazioni dovute al Covid" Il Tempo Covid, ore di paura per Vittorio Cecchi Gori Ore di angoscia per Vittorio Cecchi Gori, che attualmente è ricoverato al policlinico Gemelli per complicanze polmonari. A riferirlo è il suo amico e medico di fiducia, il professore Antonio De Luca, ...

Cecchi Gori, ore difficili Ricoverato d’urgenza Complicazioni polmonari dopo il Covid per l’ex produttore cinematografico. Fonti vicine alla famiglia tranquillizzano, ma la situazione generale è seria ...

