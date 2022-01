“Tutta colpa di Sonia Bruganelli”: Paolo Bonolis in crisi, annuncio senza pietà (Di martedì 25 gennaio 2022) Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli condividono gli ambienti di lavoro. Non sempre, però, è vantaggioso. Problemi in vista Sonia Bruganelli, le conseguenze sono durissime (Youtube)Da settembre 2020, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno frequentando gli stessi studi televisivi e lavorativi. Lei, infatti, sta ricoprendo il ruolo di opinionista al GF VIP di Alfonso Signorini. Lui, invece, ha ripreso in mano il suo Avanti un Altro in due versioni, una preserale e una in prima serata. La presenza della moglie su Canale 5, però, non sembra che stia portando molti vantaggi a Paolo Bonolis e alla loro vita personale e lavorativa. Paolo ... Leggi su specialmag (Di martedì 25 gennaio 2022)e la mogliecondividono gli ambienti di lavoro. Non sempre, però, è vantaggioso. Problemi in vista, le conseguenze sono durissime (Youtube)Da settembre 2020,stanno frequentando gli stessi studi televisivi e lavorativi. Lei, infatti, sta ricoprendo il ruolo di opinionista al GF VIP di Alfonso Signorini. Lui, invece, ha ripreso in mano il suo Avanti un Altro in due versioni, una preserale e una in prima serata. La predella moglie su Canale 5, però, non sembra che stia portando molti vantaggi ae alla loro vita personale e lavorativa....

Advertising

ren__rem_ : RT @voragini: Se mi dessero un euro per tutte le ore che ho passato a procrastinare adesso sarei abbastanza ricca da poter procrastinare tu… - invernini : @cheesetomii @WonyoMyBeloved è tutta colpa di twitter giuro - brometano : don't break the chain <3 - wallpaper- ART BY @windwardvii - last song ( tutta colpa di @Dj_Mike238 ) - 7th pic in g… - _missmessyhair : RT @voragini: Se mi dessero un euro per tutte le ore che ho passato a procrastinare adesso sarei abbastanza ricca da poter procrastinare tu… - Elisxbibbi : RT @voragini: Se mi dessero un euro per tutte le ore che ho passato a procrastinare adesso sarei abbastanza ricca da poter procrastinare tu… -