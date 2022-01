Superenalotto | colpi importanti per 19 giocatori | le cifre

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il concorso numero 11 deldel 25 gennaio non ha deluso le attese di milioni di: festa con i 5 ed i 4 Stella. LeIl concorso numero 11 deldel 25 gennaio ha confermato le aspettative di milioni di. Anche se all’appello è mancato il colpo importante, quel sei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Gli altri ritardatari sono il 37 sulla ruota di Bari che non esce da 70di gioco. Sulla ruota ...- Un giocatore di 48 anni di Napoli ha centrato un 5+1 da oltre 613mila euro al, ...Segue poi il numero 8 su Napoli che non si vede da 117di gioco, mentre il 67 su Palermo è ... La fortuna gira sempre, e le vincite più ricche dell'estrazione del Lotto edi sabato ...Il concorso numero 11 del Superenalotto del 25 gennaio non ha deluso le attese di milioni di giocatori: festa con i 5 ed i 4 Stella. Le cifre ...Il concorso del 25 gennaio del Superenalotto ha regalato tantissime gioie ai giocatori di tutta Italia. Il Jackpot vola alle stelle. I dati ...