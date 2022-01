Simest supporta la crescita internazionale di Sapa | leader nei componenti plastici innovativi

(Di martedì 25 gennaio 2022) Con un aumento di capitale da 4 milioni di euro,, la società del Gruppo CDP per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a, società campananeisostenibili per i veicoli di trasporto, le risorse necessarie per potenziare il proprio stabilimento di Sosnowiec, nella Zona Economica Speciale di Katovice in Polonia. La realizzazione degli investimenti darà un solido contributo alla competitivitàdell’azienda, permettendole di investire nello sviluppo dell’innovativo metodo One-Shot – che consente di produrrestampati a iniezione più leggeri, minimizzando gli scarti e privilegiando l’utilizzo di materiale riciclato e biologico – e acquisire, così, nuove quote di mercato a livello ...

Il Secolo d'Italia

e' diventata quindi azionista di minoranza di Sapa Polska Sp. Z O. O., societa' controllata polacca di Sapa. All'operazione ha contribuito anche il Fondo di Venture Capital, strumento ...ha sottoscritto oggi un accordo con Promos Italia - l'agenzia nazionale del sistema camerale chele imprese italiane nei processi di internazionalizzazione - volto a favorire lo ...Con un aumento di capitale di quattro milioni di euro, Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a Sapa, so ...Entra come socio minoranza in controllata polacca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - Con un aumento di capitale da 4 milioni di euro, Simest, la societa' del Gruppo Cdp per il sostegno ...