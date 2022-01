Rossella Sessa | chi è la deputata forzista che subentra a Fasano

(Di martedì 25 gennaio 2022) "Non me la sento di rilasciare alcuna dichiarazione. Oggi è il momento della preghiera". Così all'Ansache subentrerà alla Camera ad Enzo, il parlamentare di Forza Italia scomparso...

"Non me la sento di rilasciare alcuna dichiarazione. Oggi è il momento della preghiera". Così all'Ansache subentrerà alla Camera ad Enzo Fasano , il parlamentare di Forza Italia scomparso ieri a Salerno. Laè stata la prima dei non eletti alla Camera dei Deputati alle elezioni del ...A Fasano subentra nel seggio a Montecitorio Maria Rosa (detta, prima dei non eletti alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia alle elezioni del 2018 e considerata vicina a ..."Non me la sento di rilasciare alcuna dichiarazione. Oggi è il momento della preghiera". Così all'Ansa Rossella Sessa che subentrerà alla Camera ad Enzo ...Dopo una prima giornata con 1008 elettori, che ha portato a un nulla di fatto e alla "vittoria" delle schede bianche, dalla votazione di ...