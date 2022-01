Ricciardi su fine pandemia | «Ci dobbiamo tornare alla normalità | ma con razionalità»

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 25 gennaio 2022) LadellaCovid-19 è uno di quegli orizzonti a cui l'umanità guarda con grande speranza. Nei giorni scorsi ne hanno data molta speranza le parole di Hans Kluge, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa. In quell'occasione aveva lasciato intendere che con Omicron si potesse considerare plausibile ladella fase pandemica in Europa., le parole rilasciate daai microfoni di Radio Capital Sul tema si è espresso il professor Walter, docente di IgieneCattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Capital The Breakfast Club. «Lui - ha detto in relazione alle parole di Kluge - ha poi chiarito che quello è un ...