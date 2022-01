Quirinale, tra voto e veti: nomi in lizza e “nodo” Governo (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizierà come ieri alle 15 il secondo giorno di voto per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. La prima giornata si è chiusa – come da pronostico – con la fumata nera e il trionfo delle schede bianche che sono state 672. Tra voto e veti Lunghissima per i partiti la notte appena trascorsa, impegnati in un tourbillion di colloqui che sembrerebbero comunque segnalare la volontà di lasciarsi alle spalle il muro contro muro alla ricerca di un nome che metta tutti d’accordo. Allo stato, però, la soluzione è ancora lontana. Manca, infatti, un candidato eleggibile con la maggioranza dei due terzi ma al momento non c’è intesa neanche su un nome che possa essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. Oggi in programma due doppi vertici: uno del centrodestra con i leader e uno dei segretari di M5s-Pd e Leu. Il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizierà come ieri alle 15 il secondo giorno diper l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. La prima giornata si è chiusa – come da pronostico – con la fumata nera e il trionfo delle schede bianche che sono state 672. TraLunghissima per i partiti la notte appena trascorsa, impegnati in un tourbillion di colloqui che sembrerebbero comunque segnalare la volontà di lasciarsi alle spalle il muro contro muro alla ricerca di un nome che metta tutti d’accordo. Allo stato, però, la soluzione è ancora lontana. Manca, infatti, un candidato eleggibile con la maggioranza dei due terzi ma al momento non c’è intesa neanche su un nome che possa essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. Oggi in programma due doppi vertici: uno del centrodestra con i leader e uno dei segretari di M5s-Pd e Leu. Il ...

