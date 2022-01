**Quirinale: tiene asse Pd-M5S-Leu, sospetti su Salvini, 'Casellati? Vuol far saltare tutto'** (2) (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - Quindi, il rilancio nel campo del centrodestra. "Vediamo se dicono sì all'incontro". A sera la fiducia è ai minimi. Gira fortissima la voce che Salvini "voglia andare fino in fondo, ce lo dicono anche i giorgettiani, e che voglia andare su Casellati alla quarta votazione. Allora Vuol far saltare tutto", si osserva tra i parlamentari Pd. I 5 Stelle, riferiscono fonti parlamentari, avrebbero assicurato che "loro su Casellati non ci vanno". E se la presidente del Senato dovesse invece avere i voti necessari, per i dem a quel punto la fine della maggioranza sarebbe scontata. A sera i dubbi sono tanti ma la notte - e possibili incontri - potrebbe chiarire il quadro domani quando si andrà alla terza votazione nella quale Pd, M5S e Leu hanno deciso di continuare con la scheda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - Quindi, il rilancio nel campo del centrodestra. "Vediamo se dicono sì all'incontro". A sera la fiducia è ai minimi. Gira fortissima la voce che"voglia andare fino in fondo, ce lo dicono anche i giorgettiani, e che voglia andare sualla quarta votazione. Allorafar", si osserva tra i parlamentari Pd. I 5 Stelle, riferiscono fonti parlamentari, avrebbero assicurato che "loro sunon ci vanno". E se la presidente del Senato dovesse invece avere i voti necessari, per i dem a quel punto la fine della maggioranza sarebbe scontata. A sera i dubbi sono tanti ma la notte - e possibili incontri - potrebbe chiarire il quadro domani quando si andrà alla terza votazione nella quale Pd, M5S e Leu hanno deciso di continuare con la scheda ...

