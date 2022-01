Quirinale: Mazzeo, 'In questa fase pandemica c'è bisogno di fare bene e presto' (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "In tanti di voi mi hanno chiesto il perché del votare ‘scheda bianca'. Io penso che in questo momento in cui i partiti politici stanno lavorando per cercare una soluzione unitaria sia giusto così. Mi auguro però che questa soluzione, la più alta possibile - una figura istituzionale che possa rappresentare i bisogni dei cittadini - possa esser scelta già giovedì, al quarto scrutinio. Per far questo non servono scatti in avanti. Se, come pare, il centrodestra, presenterà una rosa di nomi di parte vuol dire che questa strada unitaria non la vuol percorrere e questo rischia di mettere in seria difficoltà il governo del Paese. Abbiamo bisogno di continuità e che tutte le forze politiche insieme non pensino a risolvere i problemi dei partiti o il loro posizionamento, ma pensino ad offrire la migliore figura ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "In tanti di voi mi hanno chiesto il perché del votare ‘scheda bianca'. Io penso che in questo momento in cui i partiti politici stanno lavorando per cercare una soluzione unitaria sia giusto così. Mi auguro però chesoluzione, la più alta possibile - una figura istituzionale che possa rappresentare i bisogni dei cittadini - possa esser scelta già giovedì, al quarto scrutinio. Per far questo non servono scatti in avanti. Se, come pare, il centrodestra, presenterà una rosa di nomi di parte vuol dire chestrada unitaria non la vuol percorrere e questo rischia di mettere in seria difficoltà il governo del Paese. Abbiamodi continuità e che tutte le forze politiche insieme non pensino a risolvere i problemi dei partiti o il loro posizionamento, ma pensino ad offrire la migliore figura ...

Giorno della Memoria: seduta solenne del Consiglio regionale mercoledì 26 gennaio Inizio alle 10.30 nella sala consiliare di palazzo del Pegaso. Il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e il presidente della Regione Eugenio Giani, entrambi a Roma per l'elezione del P ...

