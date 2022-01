Quirinale 2022, alla prima chiama prende voti anche Amadeus (Di martedì 25 gennaio 2022) Amadeus non è il solo nome insolito che ha ottenuto voti nello spoglio delle schede della prima chiama al Quirinale, per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il conduttore di Sanremo 2022 è decisamente in buona compagnia, con lui anche Alberto Angela, Dino Zoff e Claudio Lotito, ma anche tanti altri conduttori Rai e Mediaset tra i voti dispersi. Una tradizione pop che si ripete ad ogni elezione del nuovo rappresentante del Colle. Amadeus al Quirinale, quella pubblicità che non ti aspetti Scegliere il successore di Sergio Mattarella non sarà certo un compito semplice, specie se a interferire in una votazione già difficile in partenza ci si mettono i soliti burloni di turno. E a meno di una ... Leggi su dilei (Di martedì 25 gennaio 2022)non è il solo nome insolito che ha ottenutonello spoglio delle schede dellaal, per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il conduttore di Sanremoè decisamente in buona compagnia, con luiAlberto Angela, Dino Zoff e Claudio Lotito, matanti altri conduttori Rai e Mediaset tra idispersi. Una tradizione pop che si ripete ad ogni elezione del nuovo rappresentante del Colle.al, quella pubblicità che non ti aspetti Scegliere il successore di Sergio Mattarella non sarà certo un compito semplice, specie se a interferire in una votazione già difficile in partenza ci si mettono i soliti burloni di turno. E a meno di una ...

