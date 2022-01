Qual è la storia vera di Colette? Chi è stata la scrittrice parigina?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 25 gennaio 2022) Domani sera, su Rete 4, andrà in onda il film ‘’, con Keira Knightley nei panni della. Il film, uscito nel 2018, si basa proprio sulla vita dell’autrice francese, considerata una delle figure più importanti della prima metà del ventesimo secolo.in Francia è infatti ritenuta unae propria istituzione: lacandidata anche al premio Nobel per la Letteratura nel 1948. Oltre a Keira Knightley, la pellicola diretta da Wash Westmoreland può contare su attori come Dominic West – che interpreta Henry Gauthier-Villars, soprannominato Willy, marito di– e Eleanor Tomlinson, nei panni di Georgie Raoul-Duval. Nella realtà, laha sposato suo ...