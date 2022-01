“Non è giusto”. Un malore improvviso e Domenico muore a 40 anni. Lascia due figli (Di martedì 25 gennaio 2022) Se n’è andato all’improvviso Domenica Trotta, 40enne di Manfredonia. Se n’è andato spezzando il cuore di un paese. Sconosciute ancore le cause del malore che l’ha strappato alla vita. Tanti i messaggi di cordoglio tra i quali quello del sindaco Gianni Rotice: “Un fulmine a ciel sereno che mi rattrista profondamente e mi Lascia sgomento. La drammatica notizia della morte improvvisa dell’amico Domenico Trotta, mi Lascia davvero senza parole. Un giovane ed eccellente professionista dell’informatica al quale mi accomunava la passione per le moto e l’amore per Manfredonia”. “Che volevamo far crescere socialmente attraverso delle attività di solidarietà e promozione territoriale, come quella del ‘Babbo Natale in moto’ di qualche settimana fa organizzata simbolicamente nei comparti CA. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Se n’è andato all’Domenica Trotta, 40enne di Manfredonia. Se n’è andato spezzando il cuore di un paese. Sconosciute ancore le cause delche l’ha strappato alla vita. Tanti i messaggi di cordoglio tra i quali quello del sindaco GiRotice: “Un fulmine a ciel sereno che mi rattrista profondamente e misgomento. La drammatica notizia della morte improvvisa dell’amicoTrotta, midavvero senza parole. Un giovane ed eccellente professionista dell’informatica al quale mi accomunava la passione per le moto e l’amore per Manfredonia”. “Che volevamo far crescere socialmente attraverso delle attività di solidarietà e promozione territoriale, come quella del ‘Babbo Natale in moto’ di qualche settimana fa organizzata simbolicamente nei comparti CA. ...

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - borghi_claudio : Eh si... infatti non è giusto. - MatteoBarzaghi : La notizia di oggi sul mercato Inter non riguarda l’attacco dove si cerca una soluzione “comoda”, ma l’esterno sini… - valentina_mulas : @MrKaralis @Eled_nil Certamente, ne sono consapevole. Anzi, ritengo giusto che i non prenotati debbano aspettare, c… - GiudaRossi : @CN29vfarsopoli Giusto per buttare un po' di merda sulla Juve visto il rosicamento per il calciomercato e la paura… -