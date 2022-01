Noemi festeggia i suoi 40 anni con un outfit glamour e sofisticato

(Di martedì 25 gennaio 2022) La cantante romana ha pubblicato su Instagram un dolcissimo post in cui si rivolge a sé stessa bambina, raccontandole ciò che la vita ha in serbo per lei. L'articolo proviene da DireDonna.

Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo", continua nel lungo messaggioche poi conclude: "Grazie perché sei sempre dentro di me e mi ...La cantanteoggi compie 40 anni, pochi giorni prima di Sanremo 2022, e sui social scrive una bellissima lettera a sé stessa. Oggi 25 gennaioi suoi 40 anni, ricordando a sé stessa tutte le difficoltà e tutti i successi ottenuti fino ad oggi. In un post sui social, infatti, celebra questo giorno con una dedica molto ...La cantante Noemi oggi compie 40 anni, pochi giorni prima di Sanremo 2022, e sui social scrive una bellissima lettera a sé stessa. Oggi 25 gennaio Noemi ...Noemi festeggia 40 anni e per farlo scrive alle sé da bambina, quella che non era ancora diventata Noemi, ma era solo Veronica ...