Napoli, domani esami cardiologici per Ounas al suo rientro (Di martedì 25 gennaio 2022) Adam Ounas tornerà domani a Napoli. Il club procederà a sottoporlo ad esami cardiologici per il problema riscontrato Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, domani Adam Ounas sarà di ritorno a Napoli. L'esterno algerino verrà sottoposto ad alcuni esami cardiologici da parte dello staff azzurro, che vuole vederci chiaro sulla situazione ed evitare ulteriori complicazioni dopo il problema al cuore riscontrato nelle scorse settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

