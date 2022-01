Matteo Berrettini lotta e batte Monfils in 5 set: prima storica semifinale per un italiano agli Australian Open, sfiderà Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini eterno: lotta per 5 set e batte un indiavolato Monfils, conquistando la prima storica semifinale per un giocatore italiano agli Australian Open, un torneo che esiste da 177 anni. Il campione azzurro esce vincitore da una battaglia lunga quasi 4 ore, riuscendo a reagire nel quinto set, quando ormai tutto sembrava andare dalla parte del rivale francese. I primi due set vinti con merito e in grande controllo, poi l’esuberanza di Monfils ha avuto il sopravvento. Sul punteggio di 2 a 2, Berrettini pareva già essersi arreso al suo destino. In quel momento è arrivata la reazione da grande campione, capace di chiudere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)eterno:per 5 set eun indiavolato, conquistando laper un giocatore, un torneo che esiste da 177 anni. Il campione azzurro esce vincitore da una batta lunga quasi 4 ore, riuscendo a reagire nel quinto set, quando ormai tutto sembrava andare dalla parte del rivale francese. I primi due set vinti con merito e in grande controllo, poi l’esuberanza diha avuto il sopravvento. Sul punteggio di 2 a 2,pareva già essersi arreso al suo destino. In quel momento è arrivata la reazione da grande campione, capace di chiudere ...

