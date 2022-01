La variante Omicron e la fine della pandemia (Di martedì 25 gennaio 2022) Omicron segnerà davvero la fine della pandemia? Nel breve periodo (forse) sì, ma nel lungo resta alto il pericolo di una nuova variante più pericolosa di quella che stiamo imparando a conoscere. Questo in buona sostanza il sunto... Leggi su today (Di martedì 25 gennaio 2022)segnerà davvero la? Nel breve periodo (forse) sì, ma nel lungo resta alto il pericolo di una nuovapiù pericolosa di quella che stiamo imparando a conoscere. Questo in buona sostanza il sunto...

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante Omicron è più trasmissibile della Delta sebbene determini una carica virale simile e talvolta inferiore… - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - Adnkronos : #Covid, Oms: 'Non finirà con questa ondata, #Omicron non sarà ultima variante'. - grillotalpa : RT @fanpage: In Danimarca Omicron 2 è improvvisamente diventata dominante rispetto alla Omicron 1 Cosa sappiamo - MATTE1973S : RT @romatoday: La variante Omicron e la fine della pandemia -