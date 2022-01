La Juve e l’effetto Vlahovic: il titolo del club bianconero a +5% in Borsa (Di martedì 25 gennaio 2022) La notizia dello sbarco di Dusan Vlahovic in bianconero fa volare il titolo della Juventus in Borsa, che rimbalza di oltre il 5% a 0,36 euro per azione. Lo riporta Calcio e Finanza. Un’impennata successiva all’apertura della dirigenza viola alla cessione al club bianconero dell’attaccante serbo, con le parole di Pradè a Sportitalia ieri sera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juve e Fiorentina avrebbero trovato l’accordo a circa 70 milioni di euro, cifra richiesta da Commisso, come dichiarato ieri da Pradè. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) La notizia dello sbarco di Dusaninfa volare ildellantus in, che rimbalza di oltre il 5% a 0,36 euro per azione. Lo riporta Calcio e Finanza. Un’impennata successiva all’apertura della dirigenza viola alla cessione aldell’attaccante serbo, con le parole di Pradè a Sportitalia ieri sera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,e Fiorentina avrebbero trovato l’accordo a circa 70 milioni di euro, cifra richiesta da Commisso, come dichiarato ieri da Pradè. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : La Juve e l’effetto Vlahovic: il titolo del club bianconero a +5% in Borsa Il primo effetto immediato dell’annunci… - Bubu_Inter : @marifcinter Metti la crisi Inter perenne e l'effetto Vlahovic alla Juve, molti vedono in maniera distorta e sbagli… - NicoloVignati : RT @MilanistThe: A parte la rabbia e sarcasmo, sapete cosa mi preoccupa più adesso? L’effetto entusiasmo che avrà la Juve con Vlahovic, l’I… - MilanistThe : A parte la rabbia e sarcasmo, sapete cosa mi preoccupa più adesso? L’effetto entusiasmo che avrà la Juve con Vlahov… - ivan7_111 : @FabRavezzani Ma tutte ste cose in pochi giorni?secondo me influirà più l'effetto Serra... che il mercato sul quarto posto della juve. -