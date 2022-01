Jamie Lynn Spears, la cognata la smaschera: “Ecco le cattiverie che diceva su Britney” (Di martedì 25 gennaio 2022) Jamie Lynn Spears continua il suo tour promozionale per vendere il libro che ha appena pubblicato e in cui parla anche di Britney e del loro rapporto. Ovviamente la popstar di Gimme More non l’ha presa bene e nelle ultime settimane ha attaccato più volte pubblicamente la sorella minore, che però ha reagito dando della bugiarda a Britney. A quanto pare però Jamie Lynn Spears nella vita deve aver pestato i piedi a tante persone, perché stanno spuntando come funghi amici, parenti e conoscenti dell’attrice pronti a smascherarla. Dopo una collega di Zoey 101, adesso anche l’ex cognata della 30enne ha deciso di vuotare il sacco. “Lei non è una vittima, ma è una bugiarda patologica. Se penso che le importi di ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022)continua il suo tour promozionale per vendere il libro che ha appena pubblicato e in cui parla anche die del loro rapporto. Ovviamente la popstar di Gimme More non l’ha presa bene e nelle ultime settimane ha attaccato più volte pubblicamente la sorella minore, che però ha reagito dando della bugiarda a. A quanto pare perònella vita deve aver pestato i piedi a tante persone, perché stanno spuntando come funghi amici, parenti e conoscenti dell’attrice pronti arla. Dopo una collega di Zoey 101, adesso anche l’exdella 30enne ha deciso di vuotare il sacco. “Lei non è una vittima, ma è una bugiarda patologica. Se penso che le importi di ...

