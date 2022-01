“Il barbiere di Siviglia” con la regia “noir” di Ivan Stefanutti al Teatro Donizetti (Di martedì 25 gennaio 2022) Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti è uno dei cinque teatri che compongono il circuito di OperaLombardia e per la Stagione dei Teatri 2021/2022 apre le porte del Teatro Donizetti a due nuove produzioni che stanno raccogliendo molti successi nelle altre città che compongono la rete (Brescia, Como, Cremona e Pavia). Venerdì 28 gennaio alle 20.30 e domenica 30 gennaio alle 15.30 al Teatro Donizetti andrà così in scena Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in un nuovo allestimento firmato per regia, scene e costumi da Ivan Stefanutti; sul podio dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali c’è Jacopo RIvani, il Coro OperaLombardia è preparato da Massimo Fiocchi Malaspina; le luci sono di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Bergamo. La Fondazioneè uno dei cinque teatri che compongono il circuito di OperaLombardia e per la Stagione dei Teatri 2021/2022 apre le porte dela due nuove produzioni che stanno raccogliendo molti successi nelle altre città che compongono la rete (Brescia, Como, Cremona e Pavia). Venerdì 28 gennaio alle 20.30 e domenica 30 gennaio alle 15.30 alandrà così in scena Ildidi Gioachino Rossini in un nuovo allestimento firmato per, scene e costumi da; sul podio dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali c’è Jacopo Ri, il Coro OperaLombardia è preparato da Massimo Fiocchi Malaspina; le luci sono di ...

Advertising

ahang20001 : Figaro ; Il Barbiere di Siviglia - o_rebelot : #jessvip la calunnia è un venticello leggero... barbiere di Siviglia. Capito Barù? È già arrivato tutto a Jess - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @marianomascoli1: #Renzi come il 'Barbiere di Siviglia',però dice di se che non conta.???? - marianomascoli1 : #Renzi come il 'Barbiere di Siviglia',però dice di se che non conta.???? - dehammo : Il barbiere di Siviglia, Act 1: 'Una voce poco fa' (Rosina) -