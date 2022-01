I Måneskin posticipano il tour causa Covid: in un video l’annuncio ai fan (Di martedì 25 gennaio 2022) I Måneskin, come tanti altri artisti, hanno deciso di rimandare le date del loro tour a causa della situazione Covid. Il Loud kids on tour ’22 è posticipato a data da destinarsi. I Maneskin costretti a posticipare il loro tour: l’annuncio Come è successo poco fa con Adele, che ha rimandato le 24 date di Las Vegas poiché metà del suo staff è risultato positivo, anche il gruppo italiano si è trovato costretto a fare lo stesso, data la situazione rischiosa e l’impossibilità di garantire la sicurezza totale nel corso di tutte le tappe. Il tour, chiamato Loud kids on tour ’22, prevede concerti sia in Italia sia in Europa, ma non sarà possibile effettuarlo adesso. In un video postato sui social, annunciano ai fan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) I, come tanti altri artisti, hanno deciso di rimandare le date del lorodella situazione. Il Loud kids on’22 è posticipato a data da destinarsi. I Maneskin costretti a posticipare il loroCome è successo poco fa con Adele, che ha rimandato le 24 date di Las Vegas poiché metà del suo staff è risultato positivo, anche il gruppo italiano si è trovato costretto a fare lo stesso, data la situazione rischiosa e l’impossibilità di garantire la sicurezza totale nel corso di tutte le tappe. Il, chiamato Loud kids on’22, prevede concerti sia in Italia sia in Europa, ma non sarà possibile effettuarlo adesso. In unpostato sui social, annunciano ai fan ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin posticipano I Maneskin posticipano il tour nei palazzetti a causa del Covid: "Siamo molto dispiaciuti" I Maneskin hanno annunciato il posticipo delle date del loro tour europeo 'Loud Kids on Tour '22' e, quindi, anche del tour italiano. Questo a causa all'impossibilità di esibirsi in ogni Paese secondo ...

