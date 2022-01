Hellas Verona | arriva il difensore Retsos dal Bayer Leverkusen

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nuovo rinforzo in difesa per l’. La società scaligera ha annunciato di “aver acquisito a titolo definitivo dail diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis, che si è legato al club gialloblù sino al 30 giugno 2023. Il 23ennegreco ha scelto il 45 come numero di maglia”. Nuova esperienza, quindi, per ilgreco classe ’98, dopo aver giocato nelle ultime stagioni anche con le maglie di Sheffield e Saint Etienne. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Bologna, arriva Aebischer Serie A, Hellas Verona-Bologna: è crisi per i rossoblù Michel Aebischer è un centrocampista svizzero formatosi nelle giovanili dello Young Boys, club a cui approda all'età ...
Nicolò Casale è sempre più vicino a indossare la maglia della Lazio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, entro le prossime 48 ore si conta di chiudere il ...