GF Vip, Delia parla delle botte e dei maltrattamenti dell'ex (con cui è finita a processo)

Notte di confessioni per Delia Duran, che dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 è rimasta sveglia a lungo e ha parlato di sé, del suo passato tormentato, come non aveva mai fatto prima nella Casa di Cinecittà. Soprattutto, la modella venezuelana ha rivelato che è stato Alex Belli ad aiutarla a uscire dal rapporto malato con l'ex marito Marco Nerozzi, che le usava violenza psicologica e fisica e con il quale (ma di questo Delia non ha parlato espressamente, pur facendo delle allusioni) è finita a processo a San Marino.

