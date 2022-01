Eurovision 2022, perché è stata confermata la coppia Malgioglio-Corsi (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo rumors e voci di corridoio è stato tutto confermato: Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi commenteranno anche l’Eurovision Song Contest 2022. La coppia di conduttori, che ha tenuto compagnia al pubblico durante la serata che ha visto trionfare i Måneskin, ripeteranno l’esperienza dello scorso anno: del resto, squadra che vince non si cambia. Eurovision 2022, confermati Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi A commentare per i canali Rai l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest ci saranno di nuovo Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Stiamo parlando ovviamente del “commento” fuori campo – il cosiddetto ‘voice over’ – del celebre concorso musicale europeo, ... Leggi su dilei (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo rumors e voci di corridoio è stato tutto confermato: Cristianoe Gabrielecommenteranno anche l’Song Contest. Ladi conduttori, che ha tenuto compagnia al pubblico durante la serata che ha visto trionfare i Måneskin, ripeteranno l’esperienza dello scorso anno: del resto, squadra che vince non si cambia., confermati Cristianoe GabrieleA commentare per i canali Rai l’edizionedell’Song Contest ci saranno di nuovo Cristianoe Gabriele. Stiamo parlando ovviamente del “commento” fuori campo – il cosiddetto ‘voice over’ – del celebre concorso musicale europeo, ...

