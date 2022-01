Draghi, per inerzia. Il Pd tra attesa e rassegnazione (Di martedì 25 gennaio 2022) “A Draghi si arriverà. Per inerzia”. Un mix di rassegnazione e realismo guida le mosse del Pd all’ombra del Colle. Sulla candidatura di Mario Draghi al Quirinale il Nazareno ha messo il cappello. Una candidatura che doveva scivolare liscia e invece alla vigilia del voto a Montecitorio ha iniziato a diventare più impervia. Neanche oggi che il premier ha rotto gli indugi ed è sceso in campo facendo di Palazzo Chigi il quartier generale dell’operazione Colle esiste la certezza matematica. Lo ha capito non senza un po’ di sconforto il segretario Enrico Letta, che più di tutti si è esposto per l’ex capo della Bce e oggi si scopre attore non protagonista della partita. La sensazione che si fa strada tra le fila del Pd mentre si prepara alla seconda chiama, dopo una prima valanga di schede bianche infilate nelle insalatiere ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) “Asi arriverà. Per”. Un mix die realismo guida le mosse del Pd all’ombra del Colle. Sulla candidatura di Marioal Quirinale il Nazareno ha messo il cappello. Una candidatura che doveva scivolare liscia e invece alla vigilia del voto a Montecitorio ha iniziato a diventare più impervia. Neanche oggi che il premier ha rotto gli indugi ed è sceso in campo facendo di Palazzo Chigi il quartier generale dell’operazione Colle esiste la certezza matematica. Lo ha capito non senza un po’ di sconforto il segretario Enrico Letta, che più di tutti si è esposto per l’ex capo della Bce e oggi si scopre attore non protagonista della partita. La sensazione che si fa strada tra le fila del Pd mentre si prepara alla seconda chiama, dopo una prima valanga di schede bianche infilate nelle insalatiere ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Questa mattina il Presidente Draghi e il Ministro Cartabia hanno incontrato Paola e Claudio Regeni, genitori di Giu… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - SilviaDonghia : RT @fattoquotidiano: .@a_padellaro a @SilviaDonghia:'Di fronte alla confusione, al fatto che non ci sia un leader d'accordo con l'altro, cr… - massimoguerrini : RT @chiaraalbanese: Draghi, e la corsa al Colle, per noi stranieri. Via @repubblica -