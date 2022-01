Da MediaWorld il prezzo Samsung Galaxy S21 FE in discesa libera

(Di martedì 25 gennaio 2022) IlS21 FE è stato presentato ormai da quasi un mese, ma già è possibile reperirlo ad undi molto inferiore a quello di listino. In particolare, sul sito del megastorepotrete acquistare il dispositivo aldi 569 euro, in virtù di una doppia promozione: la prima generica ‘’, che si applicherà in automatico una volta aggiunto il prodotto nel carrello, e la seconda ‘CouponS21 FE’ inserendo il codice promozionale ‘30’ nell’apposito campo ‘Hai un codice promozionale?’. Il device in questione viene spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, nella colorazione ‘Green Olive‘. Il ...

...del giorno proposte dalla nota catenacon la promozione ' Solo per oggi' che,... Tra i vari prodotti oggi ascontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SAMSUNG ......venuti a conoscenza del fatto cheproporrebbe questo modello a 449 euro . Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Inoltre, su Amazon Italia ilè ...Se preferite la versione verde – sempre da 128 GB – la trovate sempre in sconto, ma ad un prezzo leggermente maggiore Con la nuova promozione di MediaWorld vi portate a casa il Samsung Galaxy S21 FE 5 ...Sconti dell'80% sui migliori smartphone da MediaWorld, in questo momento gli utenti hanno la possibilità di risparmiare al massimo.