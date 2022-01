Covid oggi Fvg, 4.608 contagi e 18 morti: bollettino 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.608 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.478 tamponi molecolari e 23.667 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 473. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.608 i nuovida Coronavirus, 252022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 18nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.478 tamponi molecolari e 23.667 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 473. L'articolo proviene da Italia Sera.

