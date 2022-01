Coppa d' Africa | tragedia in Camerun - Camore | 8 morti in ressa per entrare allo stadio Decine i feriti

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - SkyTG24 : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - Eurosport_IT : Tragedia durante Camerun-Comore: alcuni tifosi rimasti fuori, hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per… - infoitsport : Coppa d’Africa, ressa allo stadio Yaoundè in Camerun: 8 morti fra cui un bambino - Luxgraph : Coppa d'Africa, aperta inchiesta dopo gli 8 morti prima di Camerun-Comore -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

YAOUNDE' (CAMERUN) - U na tragica ressa ad uno degli ingressi dello stadio di Yaoundè, sede della partita did'tra il Camerun padrone di casa e le Isole Comore ha provocato otto vittime e 38 feriti, di cui sette in modo grave. Il presidente del Camerun, P aul Biya, ha ordinato l'apertura di un'...Tragedia in Camerun - Comore: 8 persone morte e decine di ferite in una ressa fuori dallo stadio Olembe di Yaounde, prima del match valido per gli ottavi di finale did'. L'incidente è stato causato dalla moltitudine di persone senza biglietto che fin da ore prima del fischio d'inizio si è accalcata nel tentativo di forzare l'ingresso. La partita si è ...Tragedia a Youande alla vigilia della gara tra Camerun e Comore, valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa. All’esterno dello stadio, durante lo svolgimento della partita una folla di tifosi s ...Amadou Diawara può andare via dalla Roma, anche perché José Mourinho non gli ha concesso molto spazio avendolo utilizzato in campionato solo 4 volte, solo una per tutta la ...