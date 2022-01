**Consulta: Amato, 'non dimenticherò mai il 'ma andiamo' di Coraggio, unico ed efficacissimo'** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Esemplare è stata sempre la sua adesione alle ragioni della collegialità, ma sempre forte, allo stesso tempo, l'impronta della sua personalità, forgiata dalle sue non comuni esperienze". Così Giuliano Amato si è rivolto oggi al presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, per il tradizionale commiato prima del termine del suo incarico alla guida della Consulta il prossimo 28 gennaio. Coraggio ha condotto la Corte all'insegna di una "stella polare" di "fondamentali" che hanno concorso alla stessa identità del collegio: "La collegialità non cancella la personalità e le idee di ciascuno - ha rammentato Amato - ma ci spinge a misurarci con quelle degli altri....fino a ritrovare noi stessi in qualcosa che non è più solo nostro". Coraggio "quand'anche non fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Esemplare è stata sempre la sua adesione alle ragioni della collegialità, ma sempre forte, allo stesso tempo, l'impronta della sua personalità, forgiata dalle sue non comuni esperienze". Così Giulianosi è rivolto oggi al presidente della Corte costituzionale, Giancarlo, per il tradizionale commiato prima del termine del suo incarico alla guida della Consulta il prossimo 28 gennaio.ha condotto la Corte all'insegna di una "stella polare" di "fondamentali" che hanno concorso alla stessa identità del collegio: "La collegialità non cancella la personalità e le idee di ciascuno - ha rammentato- ma ci spinge a misurarci con quelle degli altri....fino a ritrovare noi stessi in qualcosa che non è più solo nostro"."quand'anche non fosse ...

