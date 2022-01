Condannata a 2 anni e 80 frustate: la colpa di Narges Mohammadi? La libertà (Di martedì 25 gennaio 2022) Un’altra donna Condannata alle frustate per aver difeso il diritto, suo e delle altre, alla libertà e all’autodeterminazione. La storia dell’attivista iraniana Narges Mohammadi è simile, per molti versi, a quella di Nasrin Sotoudeh, di cui vi abbiamo raccontato. Vi raccomandiamo... Chi è Nasrin Sotoudeh, Condannata a 33 anni di carcere e a 148 frustate L'avvocato iraniano Nasrin Sotoudeh, Condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate per aver difeso i diritti delle donne a non portare il velo, è... Donne che lottano per rendere reali e alla portata di tutti molti di quei diritti che sono ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 25 gennaio 2022) Un’altra donnaalleper aver difeso il diritto, suo e delle altre, allae all’autodeterminazione. La storia dell’attivista iranianaè simile, per molti versi, a quella di Nasrin Sotoudeh, di cui vi abbiamo raccontato. Vi raccomandiamo... Chi è Nasrin Sotoudeh,a 33di carcere e a 148L'avvocato iraniano Nasrin Sotoudeh,a 33di carcere e 148per aver difeso i diritti delle donne a non portare il velo, è... Donne che lottano per rendere reali e alla portata di tutti molti di quei diritti che sono ...

