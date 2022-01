Claudia Gerini e la battaglia al terribile tumore: l’attrice non molla (Di martedì 25 gennaio 2022) Claudia Gerini ci mette la faccia per la battaglia contro il cancro. l’attrice ha deciso di non nascondersi dietro questa malattia Claudia Gerini è un’attrice molto famosa che, indubbiamente, moltissimi di noi l’abbiamo vista accanto all’iconico Carlo Verdone. Con l’incredibile carriera e l’importanza che ha raggiunto nel tempo, ha deciso di invitarla per aiutare le persone che lottano tutti giorni contro un male molto aggressivo e grave. Sempre molto importante è stato il suo desiderio di rappresentare in qualità di testimonial per la campagna “tumore Ovarico, manteniamoci informate!”. Di questa importante malattia sono veramente tanti ed anche gravi quelli riportati. Basti pensare che 400 nuovi casi di tumore ovarico e 3.000 ... Leggi su topicnews (Di martedì 25 gennaio 2022)ci mette la faccia per lacontro il cancro.ha deciso di non nascondersi dietro questa malattiaè un’attrice molto famosa che, indubbiamente, moltissimi di noi l’abbiamo vista accanto all’iconico Carlo Verdone. Con l’incredibile carriera e l’importanza che ha raggiunto nel tempo, ha deciso di invitarla per aiutare le persone che lottano tutti giorni contro un male molto aggressivo e grave. Sempre molto importante è stato il suo desiderio di rappresentare in qualità di testimonial per la campagna “Ovarico, manteniamoci informate!”. Di questa importante malattia sono veramente tanti ed anche gravi quelli riportati. Basti pensare che 400 nuovi casi diovarico e 3.000 ...

Advertising

dblblessed : RT @ValentinaCy81: COMUNICAZIONE FOOD De Cecco ancora on air con testimonial Claudia Gerini e #CanYaman #PastaDeCecco - 3125Carameli : RT @YamanFanPageIta: De Cecco ancora on air con testimonial #ClaudiaGerini e #CanYaman - - VioletCanYaman : RT @ValentinaCy81: COMUNICAZIONE FOOD De Cecco ancora on air con testimonial Claudia Gerini e #CanYaman #PastaDeCecco - carmen35570973 : RT @ValentinaCy81: COMUNICAZIONE FOOD De Cecco ancora on air con testimonial Claudia Gerini e #CanYaman #PastaDeCecco - danielaco78 : RT @ValentinaCy81: COMUNICAZIONE FOOD De Cecco ancora on air con testimonial Claudia Gerini e #CanYaman #PastaDeCecco -