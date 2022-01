Carboni | addio al faccendiere custode di 30 anni di misteri

Advertising

thedeadoness : È morto Flavio Carboni: addio al faccendiere dei misteri d'Italia, aveva 90 anni - Open - - thedeadoness : È morto Flavio Carboni: addio al faccendiere dei misteri d'Italia, aveva 90 anni - Open - - FabioSavelli : Flavio Carboni, addio all’uomo dei segreti: a 90 anni era ancora sotto processo @corriere - infoitinterno : Flavio Carboni, addio all’uomo dei segreti: a 90 anni era ancora sotto processo - danielesparisci : RT @Corriere: Addio a Flavio Carboni, l’uomo dei segreti d’Italia. A 90 anni era ancora sotto processo -

Ultime Notizie dalla rete : Carboni addio

Solo una voltaè stato condannato: otto anni e mezzo di carcere per la bancarotta del Banco Ambrosiano. "Non era San Francesco ma neppure il mestatore che descrivono", taglia corto il suo ...Era così, Flavio: sempre in bilico tra millanterie e imbrogli , più di mezza vita spesa nelle aule di giustizia da imputato. Fino alla fine. Il 14 gennaio scorso, giorno del suo novantesimo ...Faccendiere. Una parola ambigua, che sa di lavori sporchi, di trame occulte, incontri pericolosi. E infatti Flavio Carboni la odiava: «Sono un uomo d'affari e basta». E invece quell'attributo ...Per i magistrati invece fu un delitto mascherato ma Carboni, processato come complice dei killer mafiosi e camorristi, è stato assolto come tutti gli altri. Era così, Flavio Carboni: sempre in bilico ...