Cadono massi in via Regione siciliana, un pericolo per gli automobilisti (Di martedì 25 gennaio 2022) MONREALE – Guidando per via Regione siciliana, zona che collega la città di Monreale con le frazioni di Pioppo e San Martino delle Scale – negli ultimi giorni – capiterà di vedere lungo il manto stradale alcuni macini. I massi sono caduti negli scorsi giorni a causa del maltempo e adesso, rappresentano un vero e (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 25 gennaio 2022) MONREALE – Guidando per via, zona che collega la città di Monreale con le frazioni di Pioppo e San Martino delle Scale – negli ultimi giorni – capiterà di vedere lungo il manto stradale alcuni macini. Isono caduti negli scorsi giorni a causa del maltempo e adesso, rappresentano un vero e (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Cadono massi in via Regione siciliana, un pericolo per gli automobilisti - - _massi_dl : RT @stanga_mattia: Quando su instagram nelle storie certe persone dicono “ciao ragazzi come state?” Ve lo giuro mi cadono i coglioni perché… - lasiciliait : Frana il terreno e cadono massi a Polizzi Generosa - Gabri_Benci : @Alexi_Lilian @universumvici @angela_massi @paolobeffa Poi vedi che molti insegnanti ci provano. Però molti sono im… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadono massi Ora, massi cadono nel parcheggio della pizzeria: non ci sono feriti BOLZANO. Piccola frana nel primo pomeriggio di oggi (sabato 15 gennaio) a Ora, all'altezza delle pizzeria Nussbaumer, dove si è verificata una caduta massi. Stando alle prime informazioni non ci sono stati feriti. Sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco della zona e alcuni esperti. A renderlo noto il sindaco di Ora, Martin ...

Aiguille de Bonalè - Guglia di Bonalè Risalire quindi tra grossi massi e quasi impercettibili canyon scavati dall'acqua, l'ampio vallone ... ma subito dopo, essa si perde su caotici blocchi di frane e strapiombi che cadono a picco sulla ...

Lecco, Rocca dell’Innominato inaccessibile: cadono massi. E parte la raccolta per recuperare l’eremo Corriere della Sera Frana a Ginostra, “Si rischia di precipitare”, allarme a Stromboli Si aggrava la situazione a Ginostra, il minuscolo borgo dell'isola di Stromboli raggiungibile solo via mare, dove a causa di una frana parte dell'abitato rischia di precipitare in mare. A lanciare l'a ...

Appello abitanti Ginostra: “Si aggrava la frana, rischia di precipitare’ (Adnkronos) – Si aggrava la situazione della frana di Ginostra, parte del villaggio dell’isola di Stromboli. “Rischia di precipitare in mare da un momento all’altro”. E’ l’appello lanciato da ...

BOLZANO. Piccola frana nel primo pomeriggio di oggi (sabato 15 gennaio) a Ora, all'altezza delle pizzeria Nussbaumer, dove si è verificata una caduta. Stando alle prime informazioni non ci sono stati feriti. Sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco della zona e alcuni esperti. A renderlo noto il sindaco di Ora, Martin ...Risalire quindi tra grossie quasi impercettibili canyon scavati dall'acqua, l'ampio vallone ... ma subito dopo, essa si perde su caotici blocchi di frane e strapiombi chea picco sulla ...Si aggrava la situazione a Ginostra, il minuscolo borgo dell'isola di Stromboli raggiungibile solo via mare, dove a causa di una frana parte dell'abitato rischia di precipitare in mare. A lanciare l'a ...(Adnkronos) – Si aggrava la situazione della frana di Ginostra, parte del villaggio dell’isola di Stromboli. “Rischia di precipitare in mare da un momento all’altro”. E’ l’appello lanciato da ...