Boom di ascolti per Pomeriggio 5, vola anche Ore 14: i dati del 24 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) Un Pomeriggio bizzarro quello del 24 gennaio 2022, un Pomeriggio caratterizzato dalle maratone televisive con i programmi dedicati alla prima votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Mediaset ha fatto una scelta ben precisa: affidare l’informazione a Rete 4 e lasciare su Canale 5 la programmazione classica che il pubblico segue tutti i giorni. Una scelta che, almeno per la giornata di ieri, ha certamente premiato la rete, visto che tutti i programmi in onda, hanno incassato ottimi ascolti. E’ successo anche per Pomeriggio 5 che non si avvicinava a una media di 2,6 milioni di spettatori da tempo. Barbara d’Urso, senza La vita in diretta, si è ripresa lo scettro di regina di quella fascia. Ottimi ascolti quindi per Pomeriggio 5 mentre i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Unbizzarro quello del 242022, uncaratterizzato dalle maratone televisive con i programmi dedicati alla prima votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Mediaset ha fatto una scelta ben precisa: affidare l’informazione a Rete 4 e lasciare su Canale 5 la programmazione classica che il pubblico segue tutti i giorni. Una scelta che, almeno per la giornata di ieri, ha certamente premiato la rete, visto che tutti i programmi in onda, hanno incassato ottimi. E’ successoper5 che non si avvicinava a una media di 2,6 milioni di spettatori da tempo. Barbara d’Urso, senza La vita in diretta, si è ripresa lo scettro di regina di quella fascia. Ottimiquindi per5 mentre i ...

