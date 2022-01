Berlusconi: La Verità Sul Suo Ricovero in Ospedale! (Di martedì 25 gennaio 2022) Berlusconi e il suo recente Ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano ha destato preoccupazione nei suoi ammiratori; cosa c’è davvero dietro questa ospedalizzazione urgente? Il Cavaliere in queste ultime ore ha fatto parlare di sé grazie alla decisione improvvisa e assolutamente inaspettata da tutti di rinunciare alla sua candidatura come presidente della Repubblica italiana; l’ex premier con questa decisione determinata ha lasciato via libera ad altri. Per molti il suo farsi da parte non è facile da comprendere. Dopo aver espresso chiaramente le sue opinioni e la sua volontà di non intraprendere questo nuovo percorso che costringe così il centro-destra a cercare una nuova figura che possa candidarsi alla carica in questione Silvio è entrato in ospedale. La situazione pare stabile ma c’è sempre molto riserbo e le notizie ottimistiche sembrano in ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 25 gennaio 2022)e il suo recenteall’ospedale San Raffaele di Milano ha destato preoccupazione nei suoi ammiratori; cosa c’è davvero dietro questa ospedalizzazione urgente? Il Cavaliere in queste ultime ore ha fatto parlare di sé grazie alla decisione improvvisa e assolutamente inaspettata da tutti di rinunciare alla sua candidatura come presidente della Repubblica italiana; l’ex premier con questa decisione determinata ha lasciato via libera ad altri. Per molti il suo farsi da parte non è facile da comprendere. Dopo aver espresso chiaramente le sue opinioni e la sua volontà di non intraprendere questo nuovo percorso che costringe così il centro-destra a cercare una nuova figura che possa candidarsi alla carica in questione Silvio è entrato in ospedale. La situazione pare stabile ma c’è sempre molto riserbo e le notizie ottimistiche sembrano in ...

Advertising

matteorenzi : Berlusconi non mi ha chiamato. Se lo fa glielo dico a viso aperto, come faccio sempre e come feci quando 7 anni fa… - pepestein76 : @GuidoCrosetto Purtroppo il cdx non ha da proporre una figura dall’alto profilo istituzionale. Molti si sono brucia… - Sal7717243433 : @OttoemezzoTW @ECasellati @berlusconi Proprio un nome di alto profilo!!! La verità è che non hanno nomi da proporre… - jova101090 : @Gazzetta_it Una domanda!! Ma eravamo sostenibili quando per 30 anni di Silvio Berlusconi alzavamo trofei di qua e… - MickOnsenta : @GFI65 Gaetano almeno tu non mollare la verità e dicci chi ci sta dietro il DELAWARE? io sono convinto che ora gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Verità Ammiro il Cav . I no vax? Mi hanno rotto" Fausto, il suo compagno, come ha reagito alla partecipazione a Sanremo? "Devo dire la verità: ... Silvio Berlusconi, con un grande atto di responsabilità, ha rinunciato alla candidatura. Come lo avrebbe ...

Perché Berlusconi si è ritirato dalla corsa al Quirinale, l'ultima vittoria del Partito dei Pm Berlusconi è stato escluso dalla corsa alla Presidenza della Repubblica. Da chi? Non la troverete su nessun giornale la verità. Berlusconi è stato escluso dal partito dei Pm che non ha lasciato nessuno spazio di indipendenza e di libera decisione ai partiti di centrosinistra e ai 5 Stelle , e ha esercitato una ...

Berlusconi e la Verità in maschera Micromega Fausto, il suo compagno, come ha reagito alla partecipazione a Sanremo? "Devo dire la: ... Silvio, con un grande atto di responsabilità, ha rinunciato alla candidatura. Come lo avrebbe ...è stato escluso dalla corsa alla Presidenza della Repubblica. Da chi? Non la troverete su nessun giornale laè stato escluso dal partito dei Pm che non ha lasciato nessuno spazio di indipendenza e di libera decisione ai partiti di centrosinistra e ai 5 Stelle , e ha esercitato una ...