Bennet | “Rifiuti salernitani rivenduti al mercato di piazza Garibaldi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Una delle persone fermate ha confermato agli agenti della polizia municipale che il materiale rinvenuto neia Salerno viene rivenduto la mattina successiva a Napoli alnei pressi di”. Sta in questa affermazione dell’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo, forse, la chiave di lettura del fenomeno dell’apertura delle buste di indifferenziato di ogni lunedì notte. Fenomeno che si ripercuote sulla città sui. E rispetto alle cui cause ed ai cui profili di responsabilità l’Amministrazione comunale intende andare fino in fondo.racconta: “Nottetempo è stata realizzata una operazione di contrasto del fenomeno dei furti di materiali all’interno delle buste di ...